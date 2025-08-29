;

“Queremos seguir despegándonos”: La ambición del líder Coquimbo Unido antes de visitar a Huachipato

El volante del cuadro pirata, Alejandro Camargo, adelantó el partido de este fin de semana en Talcahuano y apuntó a seguir estirando su diferencia en la cima del Campeonato Nacional.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El líder Coquimbo Unido se prepara para visitar este sábado a Huachipato por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025. En la previa del partido, Alejandro Camargo atendió a los medios y apuntó a conseguir una nueva victoria en Talcahuano.

“Huachipato es un rival difícil, como todos los que hemos enfrentado. Ellos se hacen fuertes en su cancha, ahora vienen de ganar y están con un envío anímico, pero si queremos seguir despegándonos solos arriba, tenemos que seguir ratificando el buen rendimiento e ir pisando fuerte donde nos toque jugar”, declaró el volante de los “Piratas”.

Respecto al gran presente del cuadro nortino, el ex Cobresal agregó: “Estamos contentos porque venimos ratificando el buen rendimiento semana a semana y queda claro que no nos conformamos con lo que vamos haciendo, sino que buscamos seguir alejándonos de los que nos persiguen. Tenemos que seguir de esta forma".

“Confiamos en nosotros desde que arrancó el año y creo que lo hemos mantenido durante un buen tiempo. Ahora queda un poco más todavía, pero hay que seguir manteniendo y ratificando el rendimiento grupal que tenemos", complementó.

Por otro lado, Camargo abordó la tranquilidad con la que el equipo de Esteban González ha asumido el liderato del torneo. “Es algo que venimos manteniendo hace rato, no solo, sino a lo largo de todo el año”, afirmó.

“Siempre estuvimos tranquilos para declarar y mismo para los festejos. Tenemos los pies sobre la tierra y creo que también eso es un factor que ayuda para mantenernos donde estamos”, concluyó.

