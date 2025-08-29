Carabineros desmantela laboratorio clandestino de licores en comuna de El Bosque / Foto Carabineros

Carabineros desmanteló este jueves un laboratorio clandestino de licores falsificados en la comuna de El Bosque, región Metropolitana.

En el operativo fue detenido el dueño del inmueble y se incautaron 1.200 botellas adulteradas listas para su distribución.

El plan se inició tras denuncias de vecinos que alertaron sobre el movimiento inusual en una vivienda ubicada en la intersección de Volcán Tronador con Peñuelas, hasta donde llegaban vehículos para adquirir bebidas ilegales.

Al ingresar al domicilio, personal policial halló botellas de distintas marcas, contenedores y artículos utilizados en la fabricación de los alcoholes.

Según explicó el mayor Arnaldo Carrasco, de la 39ª Comisaría, en el procedimiento “se logra incautar alrededor de 1.200 botellas, elementos para la fabricación de estos y una camioneta, la cual era utilizada para el transporte de los licores falsos”.

Se presume que gran parte de los productos, todos sellados y con etiquetas falsas, serían comercializados durante las próximas Fiestas Patrias. El detenido pasará este viernes a control de detención y los antecedentes quedaron en manos del Ministerio Público.