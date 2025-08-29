En medio de discusión por bajar gasto público: Presidente Boric asegura financiamiento para sitios de memoria en Ley de Presupuesto 2026

En la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en La Moneda, el Presidente Gabriel Boric anunció que el Gobierno impulsará un financiamiento permanente para los sitios de memoria en la Ley de Presupuestos 2026.

“Estamos buscando el mecanismo para sacar de la discusión presupuestaria de año a año el financiamiento de los sitios de memoria y establecerlo de manera permanente, de manera legal, y eso es lo que vamos a hacer antes de irnos”, señaló.

El Mandatario justificó la decisión apuntando al rol de ciertos sectores opositores: “El dolor que sienten ustedes cada vez que se discute esto y el negacionismo que hay hoy día en el Congreso por parte de sectores políticos que niegan la importancia de esta historia, es brutal”.

Críticas a Matthei

El anuncio se da en medio de la pugna oficialista por el gasto público, luego de que el presidente del PC, Lautaro Carmona, criticara la gestión del exministro de Hacienda Mario Marcel por falta de recursos sociales.

En su discurso, el Presidente Boric también emplazó a Evelyn Matthei por sus declaraciones sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

“Algunos nos dicen con mucha liviandad que esto era inevitable, que den vuelta la página. Dejen de dividir al país, nos dicen. Piensen en lo doloroso que pueden ser esas palabras”, expresó.