Muere famoso compositor ruso Rodion Shchedrin, autor de ballets como “Carmen Suite” y “Anna Karenina”

El artista fue descrito como “uno de los mayores genios contemporáneos”, cuyas “óperas, ballets y sinfonías se representan desde hace varias décadas en los escenarios más importantes del mundo”.

El compositor ruso Rodion Shchedrin, autor de ballets mundialmente conocidos como Anna Karenina y Carmen Suite, murió este viernes 29 de agosto a los 92 años.

El Teatro Bolshói de Moscú realizó este anunció, y describió al artista como “uno de los mayores genios contemporáneos”, cuyas “óperas, ballets y sinfonías se representan desde hace varias décadas en los escenarios más importantes del mundo”.

El compositor, viudo de la legendaria bailarina Maya Plisetskaya, fue “un fenómeno único y toda una época en la vida de la cultura musical mundial”, subraya el texto, que lamenta la “enorme tragedia” que supone su muerte, descrita como “pérdida irreparable” para el mundo artístico.

Con más de 80 obras a sus espaldas, “el inestimable legado artístico de Shchedrin sigue resonando en los corazones del público”, resume el comunicado del teatro Bolshói.

Autor de célebres ballets

Nacido el 16 de diciembre de 1932 en Moscú, el músico se dio a conocer en los países occidentales con Carmen Suite, una partitura escrita en 1967 para ballet, que hizo brillar a su esposa en el escenario del célebre Bolshói. Plisetskaya, coronada en el Bolshói como “prima ballerina assoluta”, falleció en 2015.

Inspirándose en los cuentos de hadas y la literatura clásica rusa, Shchedrin también compuso los ballets El caballito jorobado, Anna Karenina (basado en la obra de León Tolstói) y La gaviota (de Antón Chéjov).

Autor de la ópera Lolita, compuesta a partir de la controvertida novela de Nabokov y estrenada en 1994 en Estocolmo, Shchedrin también destacó por sus sinfonías y conciertos para piano y orquesta, interpretados tanto en Europa como en Asia y Estados Unidos.

