Los Vásquez no descartan presentarse en un futuro en Lollapalooza Chile: “Decíamos ‘no es nuestra onda’, pero...”

El dúo patagónico Los Vásquez visitó Ciudadano ADN, donde repasaron su trayectoria y adelantaron detalles de lo que será la gran celebración por sus 15 años de carrera artística.

Ítalo y Enzo, conocidos como “los hermanos Vásquez”, confirmaron que el próximo 15 de noviembre ofrecerán un show en el Movistar Arena, evento donde sonarán los éxitos que los llevaron a convertirse en una de las agrupaciones románticas más queridas del país.

Las entradas ya están disponibles a través de Punto Ticket y se espera que la cita sea una noche cargada de romance, emoción y, por supuesto, su característico estilo denominado “pop cebolla”.

Durante la entrevista, los artistas fueron consultados sobre la posibilidad de presentarse en un futuro en Lollapalooza Chile.

Al respecto, Ítalo respondió: “¿Sabís qué? Antes no, porque decíamos ‘pucha, no es nuestra onda musical’, pero después cachamos que el Lollapalooza se fue abriendo harto, entonces dijimos, ‘oye, estaría bueno’“.

En la misma línea, el músico agregó: “¿Te imaginas el pop cebolla ahí en Lollapalooza?”. Finalmente, sobre este importante festival internacional, el integrante de Los Vásquez comentó: ”Hay diversidad musical”.

La historia del dúo comenzó en 2010 con el éxito Tú me haces falta, parte de su álbum debut Contigo pop y cebolla, que se convirtió en el más vendido en Chile durante el 2011.

Además, de que ese mismo disco, al despachar más 100 mil copias en el año 2015, se convirtió, al menos hasta entonces, en el más comprado del vigente siglo.

Desde entonces, Los Vásquez no solo han consolidado una fiel fanaticada, sino que también se han mantenido como compositores, autores y productores de sus propias canciones.