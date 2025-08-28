“Siempre hubo diálogo”: director de Lotus detalla relación con vecinos del Parque O’Higgins tras retorno de Lollapalooza Chile

El director de la productora Lotus, Sebastián de la Barra, se refirió al anuncio del line up del Lollapalooza Chile 2026 , dentro del cual destacan nombres como Sabrina Carpenter; Tyler, The Creator; Skrillex, Los Bunkers, entre otros.

“Primera vez en la historia de Lollapalooza que anunciamos un line up completo en agosto. Nos emociona presentar un cartel tan actual, hay música para todos los gustos”, dijo De la Barra en diálogo con Radio ADN.

En esa línea, destacó que Los Bunkers sean los primeros chilenos en ser un headliners del festival. “Es un honor poder tenerlos cerrando uno de los días en uno de los escenarios principales, junto a otras dos bandas internacionales. Van a haber tres headliners ese día”, comentó.

“El parque no es de los vecinos que viven al frente”

Consultado si han habido instancias de conversación con los vecinos del sector del Parque O’Higgins, donde el evento retorna tras realizarse en los últimos años en Cerrillos, el director de Lotus enfatizó que “siempre hubo diálogo”.

Imagen de archivo del Lollapalooza Chile Ampliar

“Nuestra sensación es que era una minoría muy pequeña la que estaba descontenta con Lollapalooza, y yo creo que eso demuestra las conversaciones uno a uno que tuvimos con muchísimos vecinos”, añadió.

Finalmente, Sebastián de la Barra dijo que “vamos a poner más énfasis a crear un trabajo en conjunto con la comunidad (...) Desde mi punto de vista, el parque no es de los vecinos que viven al frente, el parque es de todo Santiago”.

Revisa aquí la entrevista completa al director de Lotus, Sebastián de la Barra: