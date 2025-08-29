Metro de Santiago restablece servicio en Línea 4 tras cierre de estaciones por persona en la vía

Durante la mañana de este viernes 29 de agosto, Metro de Santiago informó el cierre de 7 estaciones de Línea 4.

Según indicó la empresa en redes sociales, esta afectación se dio producto de una persona en la vía.

Por ello, el servicio en Línea 4 solo funcionaba entre estación Grecia a Plaza de Puente Alto, manteniendo cerradas Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales.

Sin embargo, y tras más de una hora de interrupción, el Metro informó que las estaciones ya se encuentran operativas, por lo que toda la red se encuentra disponible.

No obstante, hicieron hincapié en que la frecuencia podría tardar en restablecerse.