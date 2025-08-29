;

Lluvia en Santiago: a qué hora será el peak de las precipitaciones en la región Metropolitana hoy

Revisa el pronóstico del tiempo para el último viernes del mes de agosto.

Juan Castillo

Con una mínima de 8,8 grados y precipitaciones leves en algunos sectores comenzó este viernes 29 de agosto en Santiago, jornada que estará marcada por la lluvia.

Esto porque según el pronóstico del tiempo entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los chubascos se dejarán sentir principalmente en horas de la mañana.

Mientras que para el resto de la jornada se esperan cielos completamente nublados, con una temperatura máxima que alcanzará los 11° C.

Lluvia en Santiago: a esta hora será el peak de precipitaciones

Según detalla el sitio Accuweather, las lluvias se mantendrán constantes hasta las 11:00 horas en diversos puntos de la capital.

Asimismo, a eso de las 22:00, regresarían las precipitaciones a la región Metropolitana, las cuales se podrían extender hasta la madrugada del sábado.

