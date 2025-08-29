El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Doble homicidio en Puente Alto: dos hombres son acribillados en Bajos de Mena en menos de 12 horas

Dos homicidios han marcado las últimas horas en la comuna de Puente Alto, sector sur de la Región Metropolitana, donde dos hombres fueron acribillados.

El primer caso ocurrió cerca de las 22:00 horas del jueves, donde la víctima, un hombre de 40 años, quien recibió al menos 4 impactos de bala por parte de desconocidos mientras caminaba por las calles Río Volcán con Estero de Dios.

Así lo relató el fiscal Ernesto Navarro. “Se encuentra un hombre de aproximadamente 40 años que hasta el momento no ha podido ser identificado, el cual presenta alrededor de cuatro impactos balísticos“, señaló.

“Hay una persona que se acercó al lugar cuando se encontraba Carabineros, y proporcionó una identidad que estábamos corroborando en estos momentos”, agregó.

El segundo asesinato ocurrió a primera hora de este viernes, donde un hombre falleció baleado en el sector de calle Reloj de Sol con Marta Brunet.

Personal de la Policía de Investigaciones se encuentra indagando ambos casos tanto para dar con los responsables, como también para establecer si es que existe algún vínculo entre ambos casos.