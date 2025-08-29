;

“Me compraba un gramo, ocho latas de cerveza y me masturbaba durante 12 horas”

El conocido actor español de cine para adultos, Nacho Vidal, reveló detalles de su severa depresión.

Sebastián Escares

“Me compraba un gramo, ocho latas de cerveza y me masturbaba durante 12 horas”

Un tormentoso presente es el que ha estado atravesando durante el actor español de cine para adultos Ignacio Jordà, más conocido como “Nacho Vidal”.

Y es que Vidal ha sido por largos años una de las caras más conocidas en la industria del cine para adultos en el país europeo. Sin embargo, de su vida personal no se sabía mucho, hasta que hizo fuertes revelaciones de su vida privada en una entrevista.

Revisa también

ADN

“Me compraba un gramo, ocho latas de cerveza y me masturbaba durante 12 horas”

Mediante una entrevista que tuvo Nacho Vidal con Lo de Évole, se dio a conocer sobre algo de lo que no se sabía hasta entonces: la fuerte depresión que atraviesa.

En la conversación, el actor expresó que "estaba con una depresión que no quería ver a nadie. No tocaba el teléfono. Estaba en la cama solo. No iba al supermercado, no compraba comida, no me duchaba, no me cambiaba", según extractos recogidos en Cadena SER.

“Me he drogado como el más pintao, me he drogado lo más grande. He vivido lo más grande. Y he bebido lo más grande. Mi problema era que yo, por ejemplo, yo me quedaba solo en mi casa. Yo no salgo a discotecas ni de amigos, me quedo en mi casa”, expresó.

Si bien contó que consumió drogas por un largo período, aseguró que no era dependiente a ellas.

Más en detalle, contó que sus sábados se basaban en “comprarme un gramo, ocho latas de cerveza y me masturbaba ocho, diez, doce horas”.

Frente a ello, es que el actor llegó al consenso de que internarse en una clínica para rehabilitarse, era la mejor opción. “Cuando empiezas a maduras es cuando pides ayuda”, relató.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad