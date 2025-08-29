Un tormentoso presente es el que ha estado atravesando durante el actor español de cine para adultos Ignacio Jordà, más conocido como “Nacho Vidal”.

Y es que Vidal ha sido por largos años una de las caras más conocidas en la industria del cine para adultos en el país europeo. Sin embargo, de su vida personal no se sabía mucho, hasta que hizo fuertes revelaciones de su vida privada en una entrevista.

Revisa también Muere afamada influencer a los 28 años tras luchar contra devastadora enfermedad

“Me compraba un gramo, ocho latas de cerveza y me masturbaba durante 12 horas”

Mediante una entrevista que tuvo Nacho Vidal con Lo de Évole, se dio a conocer sobre algo de lo que no se sabía hasta entonces: la fuerte depresión que atraviesa.

En la conversación, el actor expresó que "estaba con una depresión que no quería ver a nadie. No tocaba el teléfono. Estaba en la cama solo. No iba al supermercado, no compraba comida, no me duchaba, no me cambiaba", según extractos recogidos en Cadena SER.

“Me he drogado como el más pintao, me he drogado lo más grande. He vivido lo más grande. Y he bebido lo más grande. Mi problema era que yo, por ejemplo, yo me quedaba solo en mi casa. Yo no salgo a discotecas ni de amigos, me quedo en mi casa”, expresó.

Si bien contó que consumió drogas por un largo período, aseguró que no era dependiente a ellas.

Más en detalle, contó que sus sábados se basaban en “comprarme un gramo, ocho latas de cerveza y me masturbaba ocho, diez, doce horas”.

Frente a ello, es que el actor llegó al consenso de que internarse en una clínica para rehabilitarse, era la mejor opción. “Cuando empiezas a maduras es cuando pides ayuda”, relató.