Valentina, más conocida como Gatita Veve, es una joven chilena que ha generado impacto por su historia de vida.

Desde una infancia marcada por la religión como testigo de Jehová, hoy triunfa como actriz de cine para adultos en Europa. “Yo vengo de una familia superhumilde, pasé mayor parte de mi vida viviendo en Alto Hospicio. Mi abuela ha sido un pilar fundamental”, relató la joven en conversación con ADN.cl.

La transformación comenzó hace poco más de un año, cuando se unió a plataformas como OnlyFans por necesidad económica. “Al principio comencé con contenido soft, como en bikini. Yo ya era influencer de moda y viajes , así que me fue bien desde el principio”, señaló.

Pero pronto se le presentó una oportunidad mayor: profesionalizarse en la industria del cine para adultos. “Me enseñaron cómo era el negocio del porno. Me di cuenta que era buena en lo que hacía y comencé a grabar profesionalmente”, precisó.

“Esto es lo que quiero hacer”

Pese a sus avances, el camino no ha estado exento de conflictos, especialmente familiares. “Mi abuela y yo éramos testigos de Jehová, así que fue fuerte contarles. Pero les hablé directamente. Les dije: ‘ya estudié, ya cumplí, ahora esto es lo que quiero hacer’. Y me apoyaron”, afirmó.

Uno de los desafíos más complejos ha sido lidiar con los prejuicios sociales. “ Yo hago porno, no soy ejemplo para nadie. Pero soy libre de decidir sobre mi vida. Lo que más me ha dolido es la diferencia de trato entre hombres y mujeres. Un hombre hace lo mismo y no se le juzga igual” , señala.

Actualmente, Gatita Veve reside en Budapest, cmo ella misma dijo, la “capital del porno en Europa”, su más reciente parada fue en Turquía por una cirugía estética. “Estoy viviendo una aventura muy brígida, todos los días aprendo algo nuevo. Esta industria no tiene límites y me encanta”, aseguró.

Proyectos en Chile

Durante la conversación, Gatita Veve anunció que está iniciando su propia productora para grabar contenido en Chile, con castings que se abrirán próximamente.

Con más de 100 mil seguidores solo en Telegram y fanáticos en México, Argentina y Chile, la chilena no se detiene. “Hoy el porno no es solo sexo, es técnica, es actuación. Me lo tomo como arte y lo disfruto. Esto me hace feliz, y para mí, eso es lo más importante”, concluyó.