Muere afamada influencer a los 28 años tras luchar contra devastadora enfermedad

En 2020 la tiktoker fue diagnosticada con sarcoma sinovial.

Sebastián Escares

El mundo de TikTok y de las redes sociales está de luto, luego de que se diera a conocer la muerte de una conocida influencer.

Y es que la noticia ha causado conmoción, ya que la tiktoker de tan solo 28 años luchaba contra el cáncer.

Se trata nada más y nada menos que de la influencer estadounidense, Natasha Allen. La tiktoker utilizaba sus redes sociales para compartir la extraña enfermedad que padecía: sarcoma sinovial.

Luego de que le diagnosticaran la extraña forma de cáncer en 2020, Allen documentó todo su tratamiento para sus seguidores.

Hacia fines del 2021, le informaron a la norteamericana que su cáncer estaba muy avanzado, específicamente en etapa 4.

Mediante una publicación subida en su cuenta, se informó que todo el dinero que fue donado a Allen durante su tratamiento, será destinado a la investigación del sarcoma sinovial. En tanto, todas las donaciones extra se utilizarán en el funeral de la influencer.

