Si bien esta semana la temperatura se ha mantenido relativamente alta en la región Metropolitana, la situación podría cambiar drásticamente en los próximos días.

Esto, luego de que se diera a conocer un nuevo pronóstico del tiempo para la capital, en donde se prevé lluvia, granizos e, incluso, tormentas eléctricas.

Lluvia, granizos y tormentas eléctricas en Santiago: nuevo pronóstico revela cuándo comenzará el fenómeno

En concreto, la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, anunció que mañana viernes 29 de agosto comenzarán las precipitaciones en la región Metropolitana.

Detalladamente, la especialista explicó que “la precipitación del fin de semana está asociada a nubes cumulonimbus. Puede haber granizos, podría haber tormentas eléctricas, podríamos tener una lluvia intensa y corta, sí, pero también vamos a tener chubascos, pero no será una gran lluvia, porque no es un sistema frontal".

¿Cómo estará el tiempo el sábado 30 agosto? Acorde a lo manifestado por Adam, el día sábado en Santiago habrá 11° y los chubascos se tomarán la jornada.

En esa misma línea, se espera “nieve en la zona cordillerana, entonces, para los que quieran subir el cerro, en la mañana comienza a nevar, pero en la zona más alta, va a estar cubierto y va a estar muy frío. Esto va a ser el fin de semana completo”.