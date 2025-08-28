;

Lluvia, granizos y tormentas eléctricas en Santiago: nuevo pronóstico revela cuándo comenzará el fenómeno

La meteoróloga Michelle Adam adelantó cómo estará el tiempo en las jornadas venideras. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Referencial.

Referencial. / Michael Sanders / 500px

Si bien esta semana la temperatura se ha mantenido relativamente alta en la región Metropolitana, la situación podría cambiar drásticamente en los próximos días.

Esto, luego de que se diera a conocer un nuevo pronóstico del tiempo para la capital, en donde se prevé lluvia, granizos e, incluso, tormentas eléctricas.

Revisa también:

ADN

Lluvia, granizos y tormentas eléctricas en Santiago: nuevo pronóstico revela cuándo comenzará el fenómeno

En concreto, la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, anunció que mañana viernes 29 de agosto comenzarán las precipitaciones en la región Metropolitana.

Detalladamente, la especialista explicó que “la precipitación del fin de semana está asociada a nubes cumulonimbus. Puede haber granizos, podría haber tormentas eléctricas, podríamos tener una lluvia intensa y corta, sí, pero también vamos a tener chubascos, pero no será una gran lluvia, porque no es un sistema frontal".

¿Cómo estará el tiempo el sábado 30 agosto? Acorde a lo manifestado por Adam, el día sábado en Santiago habrá 11° y los chubascos se tomarán la jornada.

En esa misma línea, se espera “nieve en la zona cordillerana, entonces, para los que quieran subir el cerro, en la mañana comienza a nevar, pero en la zona más alta, va a estar cubierto y va a estar muy frío. Esto va a ser el fin de semana completo”.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad