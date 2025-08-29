John Cena se sincera sobre su doble diagnóstico de cáncer: “Pensé que el problema nunca me alcanzaría”

El luchador y actor John Cena compartió una experiencia impactante que marcó un antes y un después en su vida: haber sido diagnosticado con cáncer de piel en dos ocasiones.

Hoy, se ha convertido en un ferviente defensor del uso de protector solar y de los chequeos dermatológicos periódicos.

La estrella de la WWE relató que, durante su infancia en Massachusetts y su posterior mudanza a Florida, pasaba largas horas al aire libre sin protección solar.

“Era terco. No quería tener una rutina y, honestamente, pensé que el problema nunca me afectaría”, confesó en entrevista con Talksport. Sin embargo, su descuido terminó pasando factura.

Durante un examen dermatológico de rutina le detectaron y extirparon una mancha cancerosa en el pectoral derecho. Apenas un año después, una llamada que nunca quiso recibir reveló una segunda lesión en su hombro derecho.

“Esa llamada no es lo que quieres recibir porque es impredecible y no sabes qué tan grave va a ser”, explicó a People, describiendo el impacto emocional de los diagnósticos.

El actor reconoció que su dermatólogo fue un pilar fundamental durante este difícil proceso, ofreciendo apoyo y guía cuando la ansiedad y el miedo eran inevitables.

Reflejando sobre sus hábitos pasados, Cena admitió que años de exposición solar sin protección le cobraron caro.

Hoy, lleva sus cicatrices como un recordatorio constante: “Necesitas tomarte unos segundos extra para protegerte cada día”, subrayó.

Una bandera de lucha y representación

Bajo este escenario John Cena se convirtió en el rostro de la campaña Protector solar invisible de Neutrogena, promocionando el protector solar líquido Ultra Sheer Mineral Face SPF 70.

La iniciativa hace un guiño a su icónica frase “You can’t see me”, destacando la importancia de un protector solar diario que sea casi imperceptible pero efectivo.

“Si puedes hacer reír a la gente y enviar un mensaje al mismo tiempo, ¡Genial!”, remarcó el luchador.

Especialistas en dermatología y oncología valoran su franqueza, señalando que su testimonio es un recordatorio vital para la salud pública.

La experiencia personal de Cena se ha transformado en una poderosa llamada de atención: la protección solar no es solo un hábito estético, sino una medida que puede salvar vidas.