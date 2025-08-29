Qué es el Examen Médico Preventivo en Adultos (EMPA): la clave para detectar enfermedades silenciosas a tiempo

El Examen Médico Preventivo del Adulto (EMPA) se ha convertido en una de las principales herramientas para detectar enfermedades crónicas y factores de riesgo en la población entre 20 y 64 años.

En la comuna de Santiago, este examen gratuito y de corta duración ya ha beneficiado a más de 107 mil personas en la última década, según datos de la Dirección de Salud (DISAL).

La iniciativa busca pesquisar tempranamente patologías no transmisibles como hipertensión, diabetes y dislipidemia, además de infecciones como sífilis o tuberculosis, y hábitos dañinos vinculados al consumo de alcohol y tabaco.

“El EMPA permite detectar de manera temprana factores de riesgo y enfermedades silenciosas como la hipertensión, la diabetes o el colesterol alto, que muchas veces no presentan síntomas iniciales”, explicó la directora de la DISAL, Jessica Pradenas.

La medicina preventiva en Chile comenzó a desarrollarse a fines de la década de 1930 con exámenes gratuitos y obligatorios para trabajadores.

Décadas más tarde, en 1995, el Ministerio de Salud lanzó oficialmente el EMPA como un programa de detección temprana para adultos.

Desde entonces, su cobertura se ha ampliado para incluir enfermedades transmisibles, cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer en mujeres. En 2005, el GES lo consolidó como parte esencial de la atención primaria.

En el balance comunal, la Municipalidad de Santiago destaca la implementación sostenida de este examen. Solo hasta julio de 2025 se registran 44.938 exámenes en el CESFAM Domeyko, 26.626 en Padre Orellana, 21.117 en Matta Sur y 14.705 en Arauco.

A nivel anual, los números han crecido progresivamente, con picos en 2019 (15.000), 2023 (13.557) y 2024 (14.831), aunque con una fuerte caída en 2020 debido a la pandemia.

Un hábito de autocuidado

El EMPA incluye mediciones de presión arterial, peso, talla, índice de masa corporal y análisis de sangre, adaptándose según los hallazgos en cada persona.

Pero los equipos de salud subrayan que su valor va más allá de la toma de muestras. Durante la atención se entregan recomendaciones para adoptar estilos de vida saludable y reforzar la importancia de los controles médicos periódicos.

“No basta solo con realizar el examen, también es clave que las personas incorporen cambios de hábitos y continúen los controles médicos respectivos cuando se pesquisen factores de riesgo”, señaló Pradenas.

Además recalcó que el EMPA “es un acto de autocuidado y responsabilidad, que empodera a las personas y las familias en la gestión de su bienestar”.

El desafío: masificar la prevención

La DISAL proyecta continuar ampliando los operativos y campañas educativas para que más vecinos accedan a esta evaluación integral.

“Al masificar estos exámenes se reduce la carga de enfermedades crónicas en el sistema de salud, favoreciendo comunidades más sanas”, concluyó la directora comunal.