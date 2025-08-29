Indignación en Curanilahue por maltrato animal: investigan crimen de al menos 20 perros callejeros

Pena y rabia hay en la comuna de Curanilahue, al sur de la región del Biobío, donde se investiga el crimen contra cerca de 20 perros callejeros.

Esta semana, se conoció el caso de un can que fue atacado con perdigones, y si bien alcanzó a refugiarse entre medio de una escala, debido a la gravedad de sus heridas, murió en el lugar.

La comunidad acusa que no se trata de un hecho aislado, sino que de una serie de ataques que mantienen en alerta a los habitantes de la comuna.

En conversación con Radio ADN, el médico veterinario Marcos Escalona, del centro clínico Mas Vet, quien atendió a uno de los animales heridos, confirmó que hay más de un caso y que incluso se han robado perros comunitarios conocidos por toda la comunidad escolar.

Además, espera que se aplique una sanción ejemplificadora. “Encontramos tres perforaciones cilíndricas de 4 milímetros aproximadamente, similar a las que deja un postón”, señaló.

“Han sido ya numerosos casos, este no es el único. Han estado desapareciendo perros comunitarios, entonces es preocupante lo que está pasando“, añadió.

Por lo mismo, Escalona pidió “que se haga una investigación, que se logre dar con él o los autores de estos hechos y que se tome medida ejemplificadora”.

Desde el municipio comentaron que este tipo de delitos atentan contra la seguridad y la vida en comunidad, asegurando que ya oficiaron a la Fiscalía, Carabineros, la PDI y el Ministerio de Seguridad Pública para investigar lo ocurrido. Además, informaron que presentaron una querella por maltrato animal.

El tema también llegó al Parlamento, quienes advierten que la violencia contra los animales se ha normalizado y que ya se evalúan cambios a la Ley de Tenencia Responsable, conocida como “Ley Cholito”, para aumentar las penas en casos de maltrato y asesinato de mascotas.

“La violencia contra los animales se ha convertido en una cosa normalizada a través de los ciudadanos y ciudadanas. Y, por lo tanto, también estamos viendo la modificación de la Ley Cholito, en la cual le podamos aumentar las penas que tengan que ver con el maltrato animal y en este caso también lo que tiene que ver con el asesinato de animales”, comentó la diputada del Partido Comunista, María Candelaria Acevedo.

Mientras la justicia investiga, los vecinos de Curanilahue siguen exigiendo medidas urgentes para frenar estos ataques y evitar que la violencia contra los animales se siga repitiendo en la comuna.