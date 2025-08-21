;

VIDEO. Brutal caso de maltrato animal en El Maule: acusan a hombre de matar tres perros con un bate en una sede vecinal

Vecinos reclaman investigación y medidas de resguardo tras críticas por falta de acogida de denuncias.

Mario Vergara

La comunidad de Parque San Luis, en Talca, denunció un grave caso de maltrato animal ocurrido en el sector de 32 Oriente con Cinco y Medio Sur. Según los relatos vecinales, un hombre habría dado muerte a tres perros utilizando un objeto contundente y abandonado los cuerpos en la vía pública, hecho que provocó conmoción y repudio en el barrio.

De acuerdo con los denunciantes, el presunto responsable reside en una sede comunitaria de propiedad municipal que se encontraría ocupada. Residentes del sector afirmaron haber entregado registros audiovisuales del episodio, difundidos por TV Maulinos, que darían cuenta de la agresión. “Son tres animales que esta persona mató a golpes. Se llamó a Carabineros, pero no acogieron la denuncia”, señaló un vecino que pidió reserva de identidad.

Los vecinos sostienen que los hechos descritos encuadran en la Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas (Ley Cholito), que sanciona el maltrato y el abandono de animales y contempla penas privativas de libertad y multas. En ese marco, solicitaron la intervención de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente (Bidema) de la PDI para iniciar pericias y establecer eventuales responsabilidades penales.

La comunidad también pidió a la Municipalidad de Talca clarificar la situación jurídica de la sede comunitaria en cuestión y definir acciones respecto de su ocupación. A juicio de los residentes, la regularización del inmueble es clave para prevenir nuevos hechos y facilitar la labor de fiscalización.

Los denunciantes insistieron en la importancia de preservar evidencias —registros, testigos, ubicación de restos— y en activar los canales formales de denuncia ante el Ministerio Público y la PDI, a fin de evitar impunidad. También pidieron reforzar la vigilancia comunitaria y coordinarse con organizaciones animalistas para la atención de animales vulnerables en el barrio.

La expectativa del vecindario es que, con la intervención de las instituciones competentes, se determinen con precisión los hechos, se tipifique la conducta conforme a la normativa vigente y, de corresponder, se apliquen las sanciones contempladas en la ley.

