Influencer venezolana responde a denuncia en su contra por maltrato a su perro: “En vez de dejarse llevar por unas imágenes...”

En las imágenes difundidas se observa a su mascota en un espacio donde estaban sus propios desechos. Al respecto, la tiktoker se defendió: “Fue una situación puntual”.

La influencer venezolana Chely Schneider respondió a las acusaciones por maltrato animal en su contra, luego de que usuarios denunciaran en redes sociales que tenía a su mascota en malas condiciones en su departamento de Vitacura.

Se trata de Arturito, un perro de cuatro meses que vive junto a la creadora de contenidos y su pareja. En las imágenes difundidas se observa al animal en un espacio donde estaban sus propios desechos.

A través de un video compartido en TikTok, Chely Schneider afirmó que se encuentra en un proceso judicial, por lo que está recolectando “todas las pruebas necesarias”.

“En vez de dejarse llevar por unas imágenes...”

“Respecto a las imágenes con sus heces, quiero aclarar que se debió a que estuvo enfermo. Después de llevarlo al veterinario se nos indicó una dieta gastroenterica, lo que provocó que hiciera más popó de lo normal. Fue una situación puntual”, añadió.

Luego, remarcó que el perro “no está solo, cuenta conmigo, mi pareja, mi familia. Siempre estamos pendientes de bienestar, paseos y alimentación”. Junto con mostrar fotografías de sus vacunas y desparasitaciones.

“Más que una mascota, es mi compañero de vida, es parte de mi familia y los invito a en vez de dejarse llevar por unas imágenes, fomenten información responsable”, concluyó la influencer.

