Llevaban 10 años en el país: familia argentina hincha de Independiente deja Chile denunciando amenazas después del partido contra la U

Ante la creciente hostilidad, la familia resolvió cruzar la cordillera y regresar a Argentina. “Fueron a la casa de mis padres, le dispararon al frente y a su camioneta”, dijeron.

Una familia argentina, reconocida hincha de Independiente de Avellaneda, abandonó Chile tras denunciar una serie de amenazas y ataques sufridos luego de la violencia desatada durante el partido entre la U y el Rojo por la Copa Sudamericana.

Los afectados habían vivido durante más de una década en la región de Coquimbo, donde se establecieron por motivos laborales. Nunca tuvieron conflictos con sus vecinos, asegura Maximiliano, uno de los integrantes.

“Somos una familia de hinchas de Independiente de Avellaneda de hace más de 100 años. Todos nos conocen porque siempre lo hicimos visible y jamás tuvimos un problema. No somos delincuentes, somos una familia de trabajadores”, dijeron al Diario Uno de Mendoza.

El panorama cambió tras la noche del 20 de agosto, cuando se registraron graves incidentes en Avellaneda. Desde ese momento, comenzaron a recibir hostigamientos.

“Ya era insostenible”

Fueron a la casa de mis padres, le dispararon al frente y a su camioneta. También recibimos amenazas por Instagram que apuntaban a mi hijo y a mi mujer”, relató.

Según explicó, la intimidación escaló al punto que incluso vecinos enviaron registros donde se veía a personas merodeando su domicilio y lanzando advertencias.

Ante el temor de que la situación se agravara, decidieron dejar el país. “Mi papá les dijo que estaba la posibilidad de que nos fuéramos un par de días. Finalmente cruzamos a Mendoza porque ya era insostenible”, detalló.

Hoy la familia se encuentra en Argentina y asegura que, pese a su arraigo en Chile, ven muy difícil regresar en el corto plazo.

