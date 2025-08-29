Esta es la mejor empanada de pino de Chile en 2025, según un nuevo ranking / Getty Images

Las Fiestas Patrias 2025 en Chile están cada vez más cerca y las preparaciones gastronómicas tradicionales no pueden estar ausentes.

De hecho, resulta difícil imaginar estas jornadas de celebración sin pensar en un buen asado, en los terremotos o en una de las grandes protagonistas: la empanada de pino.

Y aunque la oferta para disfrutar es muy amplia, en esta época del año comienzan a aparecer diversas mediciones que buscan definir cuál es la mejor opción para llevarse a la boca este 18 de septiembre.

Precisamente eso último hizo la revista Wikén de El Mercurio. Al igual que en años anteriores, volvió a reunir a un pan de chefs para probar a ciegas la comida comprada en distintos puntos de Santiago.

“Las tiendas no saben que compramos sus empanadas y los chefs recién se enteran, con esta publicación, de cuáles fueron las que más les gustaron”, cuentan. En total, se dio a probar 35 muestras.

Entre las empanadas estuvieron los diez primeros lugares del año anterior, los primeros lugares de otros años, de otros concursos e incluso de locales sugeridos por los mismos lectores.

Esta es la mejor empanada de 2025, según un nuevo ranking

Por segundo año consecutivo, la mejor empanada de pino en Chile es la que venden en La Temucana.

Se trata de una creación de un pequeño local en la calle Quebrada de Macul 7191, en la comuna de Peñalolén. El recinto abrió en 2019 y es atendido por Karin Perasic, quien heredó la tradición de su madre Myriam Ferreira.

Según el medio el local es muy concurrido por los vecinos de la zona. Abren todos los días y supone una continuación de otro negocio de Ferreira, quien lleva más de cuatro décadas preparando empanadas a mano y con horno de barro en un local que instaló en su casa en Departamental.

Hace pocos días desde La Temucana anunciaron que ya están recibiendo reservas para la celebración que se avecina. "Hechas con la receta de siempre, a mano, con cariño y con más de 40 años de tradición“, escribieron en Instagram.

En segundo lugar apareció la Rotisería Los Ciervos en Providencia y en el tercer puesto Holz con sucursal en Vitacura.