Este jueves por la tarde comenzó la nueva jornada (22) de la Liga de Primera 2025, instancia donde dentro de los partidos interesantes, estará el que disputen la Universidad Católica y Cobresal.

En su nuevo Claro Arena, los ‘cruzados’ buscarán seguir en racha e intentarán conseguir su tercera victoria al hilo que los ayude a seguir ilusionados con el “Chile 3″ para Copa Libertadores 2026.

Misma intención que tendrá su rival. Cobresal viene de ganar el pasado fin de semana y se volvió a meter en la lucha por puestos de clasificación a torneos internacionales 2026.

UC vs. Cobresal, en vivo, en directo, online, y TV

Sábado 30 de agosto