FINAL. La UC vence a Cobresal en el Claro Arena por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025

‘Cruzados’ y ‘mineros’ juegan un partidazo por los puestos de clasificación a torneos internacionales. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Agencia Uno

Agencia Uno

Este jueves por la tarde comenzó la nueva jornada (22) de la Liga de Primera 2025, instancia donde dentro de los partidos interesantes, estará el que disputen la Universidad Católica y Cobresal.

En su nuevo Claro Arena, los ‘cruzados’ buscarán seguir en racha e intentarán conseguir su tercera victoria al hilo que los ayude a seguir ilusionados con el “Chile 3″ para Copa Libertadores 2026.

Misma intención que tendrá su rival. Cobresal viene de ganar el pasado fin de semana y se volvió a meter en la lucha por puestos de clasificación a torneos internacionales 2026.

UC vs. Cobresal, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad Católica y Cobresal, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 30 de agosto

  • 17:30 hrs | Universidad Católica vs. Cobresal Estadio Claro Arena

