Novak Djokovic no da espacio a dudas y comienza con el pie derecho su participación en el US Open / CHARLY TRIBALLEAU

Fue un domingo más que especial en el US Open, que se sumó a la tendencia de torneos como el Australian Open y Roland Garros, adelantando en un día la disputa del cuadro principal.

Así las cosas, los organizadores dispusieron de nombres atractivos para la jornada, donde se vio en el cuadro femenino los triunfos de Aryna Sabalenka y Emma Raducanu.

En tanto, en el cuadro masculino, destacaron las victorias de los locales Ben Shelton y Taylor Fritz.

A ellos también se sumó el serbio Novak Djokovic, cuatro veces campeón del US Open.

Quien tenía el desafío de estrenarse ante él fue el local Learner Tien, 50 del mundo, que partió nervioso, al punto de perder 6/1 el primer set.

Luego, fue desplegando más su juego y brindó batalla, pero “Nole” no dio espacio a sorpresas y ganó los siguientes parciales por 7/6 y 6/2.

Djokovic putting pressure on Learner Tien deep in the second set. pic.twitter.com/eQXb8fxWrD — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Con esto, Novak Djokovic estiró un registro imbatible en la Era Abierta, completando ya 75 victorias consecutivas en partidos debut en Grand Slam.

En segunda ronda, el serbio se medirá ante otro norteamericano, Zachary Svakda, 145 del mundo, proveniente de la qualy y que eliminó al húngaro Zsombor Piros.