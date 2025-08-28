;

VIDEOS. US Open 2025: Sinner avanza sin contratiempos y el torneo se queda sin sudamericanos en tercera ronda

El número 1 del mundo se mantiene sin perder sets en Nueva York, mientras que Francisco Cerúndolo no pudo mantener la representación del continente en el Grand Slam.

US Open 2025: Sinner avanza sin contratiempos y el torneo se queda sin sudamericanos en tercera ronda

Este jueves continúa la disputa de la segunda ronda del US Open, donde los grandes favoritos se mantienen en la pelea por el último Grand Slam del año.

Al respecto, destacó en la jornada diurna la sólida presentación del número 1 del mundo, Jannik Sinner.

Pese a los intentos del australiano Alexei Popyrin, 36 del ranking ATP, intentó oponer resistencia, el italiano se impuso por un claro 6/3, 6/3 y 6/2.

El próximo rival de Jannik Sinner, que llegó a un impecable registro de 41 victorias y 9 derrotas en sus primeros 50 duelos de Grand Slam en cancha dura, será el canadiense Denis Shapovalov, que viene de vencer a Valentin Royer.

En tanto, el tenis sudamericano se quedó sin ningún jugador en la tercera ronda del US Open.

Todo pese al buen nivel que mostró en los dos primeros sets el argentino Francisco Cerúndolo, 19 del mundo, que aun así terminó perdiendo ante el suizo Leandro Riedi, 435 del planeta, por parciales de 3/6, 4/6, 6/4, 6/4 y 6/2.

