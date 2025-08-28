Ingrid Cruz deja en shock a Fran García-Huidobro con anécdota sexual con hombre mayor
La actriz sorprendió a la conductora de Mega con esta confesión sobre su affaire con un galán de más de 60 años.
El programa online Di la verdad Rosa, transmitido por YouTube, fue escenario de un divertido cruce entre Ingrid Cruz y Fran García-Huidobro, quienes abordaron sin filtros temas de intimidad y relaciones.
La conversación comenzó cuando la actriz de Mega lanzó una directa pregunta a su amiga de larga data: “¿Tuviste relaciones con gente mucho mayor que tú?”, consultó. Ante ello, la llamada Dama de Hierro respondió sin titubeos: “No”.
Tras esa respuesta, la intérprete se animó a contar una vivencia personal: “Yo una vez estuve con alguien diez años más, por ejemplo, y no hace tanto...”, alcanzó a revelar antes de que la animadora la interrumpiera con humor diciendo: “Te dije Ingrid que Tito Noguera estaba casado”. La actriz de inmediato aclaró entre risas: “No, jamás”.
Luego, quien fue parte del elenco de Brujas, continuó con el relato y comentó un detalle que la sorprendió: “Bueno, y yo me pegué la coartada y fue como ‘oh, ah, oh, hay pieles más sueltas’ y pa’ allá vamos, cachai. Se te suelta todo, las pieles se despegan”.
Más adelante, la conductora de Only Fama también dejó su punto de vista: “A mí me gusta más la ida que la venida...”.
La actriz de 50 años complementó sus impresiones con una reflexión sobre las relaciones de pareja: “A lo que voy es que los hombres que a nosotras nos gustan, que tienen nuestra misma edad, se meten con minas de 30. Entonces el hombre que está disponible es alguien ya de 60, ponte tú”.
Finalmente, Fran García-Huidobro replicó: “Pero hay gallos de 60 estupendos”. Sin embargo, Ingrid Cruz insistió con humor: “Estupendo, pero ya está suelto, ya está arrugado. Yo ya estoy arrugada, imagínate en diez años más”.