;

Ingrid Cruz deja en shock a Fran García-Huidobro con anécdota sexual con hombre mayor

La actriz sorprendió a la conductora de Mega con esta confesión sobre su affaire con un galán de más de 60 años.

Alejandro Basulto

Di La Verdad ROSA, Yuly

Di La Verdad ROSA, Yuly

El programa online Di la verdad Rosa, transmitido por YouTube, fue escenario de un divertido cruce entre Ingrid Cruz y Fran García-Huidobro, quienes abordaron sin filtros temas de intimidad y relaciones.

La conversación comenzó cuando la actriz de Mega lanzó una directa pregunta a su amiga de larga data: “¿Tuviste relaciones con gente mucho mayor que tú?”, consultó. Ante ello, la llamada Dama de Hierro respondió sin titubeos: “No”.

Tras esa respuesta, la intérprete se animó a contar una vivencia personal: “Yo una vez estuve con alguien diez años más, por ejemplo, y no hace tanto...”, alcanzó a revelar antes de que la animadora la interrumpiera con humor diciendo: “Te dije Ingrid que Tito Noguera estaba casado”. La actriz de inmediato aclaró entre risas: “No, jamás”.

Revisa también:

ADN

Luego, quien fue parte del elenco de Brujas, continuó con el relato y comentó un detalle que la sorprendió: “Bueno, y yo me pegué la coartada y fue como ‘oh, ah, oh, hay pieles más sueltas’ y pa’ allá vamos, cachai. Se te suelta todo, las pieles se despegan”.

Más adelante, la conductora de Only Fama también dejó su punto de vista: “A mí me gusta más la ida que la venida...”.

La actriz de 50 años complementó sus impresiones con una reflexión sobre las relaciones de pareja: “A lo que voy es que los hombres que a nosotras nos gustan, que tienen nuestra misma edad, se meten con minas de 30. Entonces el hombre que está disponible es alguien ya de 60, ponte tú”.

Finalmente, Fran García-Huidobro replicó: “Pero hay gallos de 60 estupendos”. Sin embargo, Ingrid Cruz insistió con humor: “Estupendo, pero ya está suelto, ya está arrugado. Yo ya estoy arrugada, imagínate en diez años más”.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad