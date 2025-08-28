Ingrid Cruz deja en shock a Fran García-Huidobro con anécdota sexual con hombre mayor

El programa online Di la verdad Rosa, transmitido por YouTube, fue escenario de un divertido cruce entre Ingrid Cruz y Fran García-Huidobro, quienes abordaron sin filtros temas de intimidad y relaciones.

La conversación comenzó cuando la actriz de Mega lanzó una directa pregunta a su amiga de larga data: “¿Tuviste relaciones con gente mucho mayor que tú?”, consultó. Ante ello, la llamada Dama de Hierro respondió sin titubeos: “No”.

Tras esa respuesta, la intérprete se animó a contar una vivencia personal: “Yo una vez estuve con alguien diez años más, por ejemplo, y no hace tanto...”, alcanzó a revelar antes de que la animadora la interrumpiera con humor diciendo: “Te dije Ingrid que Tito Noguera estaba casado”. La actriz de inmediato aclaró entre risas: “No, jamás”.

Luego, quien fue parte del elenco de Brujas, continuó con el relato y comentó un detalle que la sorprendió: “Bueno, y yo me pegué la coartada y fue como ‘oh, ah, oh, hay pieles más sueltas’ y pa’ allá vamos, cachai. Se te suelta todo, las pieles se despegan”.

Más adelante, la conductora de Only Fama también dejó su punto de vista: “A mí me gusta más la ida que la venida...”.

La actriz de 50 años complementó sus impresiones con una reflexión sobre las relaciones de pareja: “A lo que voy es que los hombres que a nosotras nos gustan, que tienen nuestra misma edad, se meten con minas de 30. Entonces el hombre que está disponible es alguien ya de 60, ponte tú”.

Finalmente, Fran García-Huidobro replicó: “Pero hay gallos de 60 estupendos”. Sin embargo, Ingrid Cruz insistió con humor: “Estupendo, pero ya está suelto, ya está arrugado. Yo ya estoy arrugada, imagínate en diez años más”.