Día del Gamer: ¿Por qué se celebra cada 29 de agosto?

La jornada nació hace varios años y tiene como protagonistas a los fanáticos de los videojuegos.

Javier Méndez

Día del Gamer: ¿Por qué se celebra cada 29 de agosto? / Marcio Binow Da Silva

Cada 29 de agosto se celebra el Día del Gamer, una fecha especial para quienes disfrutan de los videojuegos en todas sus formas, ya sea en consolas, computador o teléfonos.

Situarse frente a la pantalla ya no es solo un pasatiempo de nicho: para algunos se ha convertido en un trabajo de tiempo completo y, para otros, en una verdadera forma de vida.

¿Por qué se celebra el Día del Gamer?

La elección de la fecha no está vinculada a un evento histórico específico, sino a la iniciativa de los medios especializados en el área.

La conmemoración nació en el año 2008, impulsada por revistas del sector como PC Manía, PlayManía y Hobby Consolas.

En ese entonces, las publicaciones eran el epicentro de todas las novedades, antes de la irrupción de otras vías de información. La fecha planteada no se podía pasar por alto.

El objetivo fue crear una jornada dedicada exclusivamente a la comunidad de jugadores alrededor del globo y, de paso, destacar la importancia cultural y económica de la industria de los videojuegos.

Desde su origen hasta ahora, la conmemoración simbólica ha tomado cada vez más relevancia. En ese sentido, algunos grupos organizan eventos o derechamente se reúnen a jugar partidas en sus creaciones digitales predilectas.

