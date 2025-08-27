;

Qué es el “posting zero”: la nueva tendencia que predomina en las redes sociales

El fenómeno es cada vez más visto en jóvenes, especialmente, en quienes forman parte de la generación Z.

Sebastián Escares

Qué es el “posting zero”: la nueva tendencia que predomina en las redes sociales

En la actualidad, la mayoría de las personas utiliza las diferentes redes sociales que se encuentran disponibles. Y es que ya forman parte de la vida diaria de muchos nosotros.

Sin ir más lejos, mediante las redes sociales los internautas pueden comunicarse, compartir contenido e, incluso, crear nuevos lazos.

Revisa también

ADN

Bajo ese contexto, es que en este último tiempo una nueva tendencia es la que predomina las redes sociales: el posting zero.

Qué es el “posting zero”: la nueva tendencia que predomina en las redes sociales

El analista Kyle Chayka, en una columna de The New Yorker, apuntó que la comunidad digital va camino hacia el posting zero.

Esto último, fue descrito como “unas redes donde únicamente las marcas, los profesionales y las inteligencias artificiales publicarían contenido comercial de manera automática y sin apenas respuesta humana”.

“Un mar de influencers y creadores profesionalizados, titulares alarmistas, imágenes y textos generados por inteligencia artificial”, sentenció Chayka.

Dicho fenómeno sería más notorio en los jóvenes, especialmente, en aquellos que forman parte de la generación Z, quienes cada vez publican menos contenido en estas plataformas.

El académico del departamento de Publicidad e Imagen de la Facultad Tecnológica y magister en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago, Juan Francisco Ugarte, se refirió al fenómeno en el sitio web de la institución.

“Siento que a la Generación Z les sucede que crecen con una percepción más aterrizada de la privacidad y concientizan mejor el concepto de huella digital. Prefieren entornos más privados y efímeroscomo los chats o las historias en Instagram, por ejemplo, y cada cierto tiempo borrar u ocultar todas sus publicaciones y empezar de cero”, detalló.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad