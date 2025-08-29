Día del Gamer: estos son los 10 mejores videojuegos de la historia, según Rolling Stone

La industria de los videojuegos ha ido ganando un lugar cada vez más especial e importante en la sociedad, cautivando a público de todas las edades que se deleitan año a año con una amplia variedad de títulos de diferentes géneros.

Sin duda alguna, esta comunidad ocupa un espacio clave en el mundo del entretenimiento. Y precisamente hoy, 29 de agosto, celebramos el Día del Gamer.

Este mercado ha ido marcando cada vez a más generaciones que siguen de cerca cada uno de sus pasos y novedades que siempre dan de qué hablar.

El impacto que han tenido los juegos, de diferentes plataformas y de varias épocas, ha sido tal que también se posicionan como objeto de inspiración para realizar series y películas, ampliando considerablemente su llegada a la audiencia en diversos formatos.

A lo largo de los años hemos podido disfrutar de muchos títulos, algunos mejores que otros sin importar demasiado el año de lanzamiento, ya que se valora el impacto en su contexto histórico, lo que también nos evidencia la evolución de la tecnología.

Si bien cada uno tiene sus favoritos, la revista Rolling Stones realizó un ranking con los mejores videojuegos de la historia hasta la fecha, incluyendo verdaderos clásicos y obras maestras del gamer que han encantado a la comunidad durante años.

The Last of Us, GTA V y Super Mario World se encuentran entre los más destacados, habiendo representación variada del género e incluso de las plataformas disponibles. A continuación te dejamos el Top 10 de los mejores juegos de la historia:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Tetris Grand Theft Auto V Super Mario World The Last of Us Half-Life 2 Metal Gear Solid Final Fantasy VII The Elder Scrolls V: Skyrim Super Metroid

Otros títulos destacados en el listado son League of Legends (46°), Fortnite (45°), Elden Ring (44°), NBA 2K11 (33°), Counter-Strike (31°), Uncharted 2: Among Thieves (29°), Mario Kart 64 (20°), Red Dead Redemption 2 (16°) y World of Warcraft (12°), entre otros.