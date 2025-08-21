;

Clasificación de videojuegos por edad: la guía que todo padre debe conocer antes de comprar

En la antesala del Día del Gamer, también es fundamental tener conocimientos sobre ciertos aspectos de riesgo.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / Georgijevic

El mundo de los videojuegos ha ido ganando cada vez más espacio en la vida cotidiana, teniendo un impacto más allá de los jugadores habituales.

Y si bien son muchos los aspectos a destacar, también es cierto que hay algunas aristas no muy positivas a las que hay que prestarle atención.

Además de todo lo que pueda significar la interacción riesgosa en juegos online, también debemos considerar las clasificaciones de edad en cada título.

Bajo este escenario, y en la previa del Día del Gamer (29 de agosto), la Universidad Gabriela Mistral difundió una guía dirigida a los padres para orientarlos sobre la compra de videojuegos según la edad de sus hijos.

Revisa también:

ADN

El objetivo es aclarar sistema de clasificación ESRB (Entertainment Software Rating Board), el estándar utilizado en Chile y gran parte del mundo para advertir sobre el contenido de los juegos.

La académica de videojuegos de la UGM, Romina Morales, explicó que este sistema “fue creado en 1994 por la misma industria, como respuesta a las críticas sobre el contenido de estos productos electrónicos”.

Según señaló, los videojuegos comenzaron siendo vistos como una entretención inocente en los años 80, pero “los contenidos comenzaron a tomar temáticas cada vez más realistas, incluyendo la violencia”.

La clasificación ESRB indica la edad sugerida para cada videojuego y detalla elementos sensibles como violencia, lenguaje fuerte o contenido sexual. Estas son las categorías más relevantes:

  • E (Everyone – Para Todos): juegos aptos para cualquier edad, como Mario Kart o Animal Crossing.
  • E10+ (Desde 10 años): incluye violencia caricaturesca leve o lenguaje moderado, como The Legend of Zelda.
  • T (Teen 13+): para adolescentes, con violencia moderada, sangre simulada y lenguaje fuerte, como Fortnite u Overwatch.
  • M (Mature 17+): contiene violencia gráfica, lenguaje obsceno o apuestas, como Call of Duty o Grand Theft Auto.
  • AO (Adults Only 18+): reservado para adultos, con material sexual explícito o violencia extrema. Rara vez llega a tiendas físicas.
  • RP (Clasificación Pendiente): juegos aún no evaluados.
ADN

Riesgo de gastos ocultos

Además del contenido, la académica advirtió sobre los gastos inesperados dentro de los videojuegos, incluso en títulos aptos para niños.

“Ha habido casos de niños que gastan mucho dinero en estas compras en línea, y los padres se dan cuenta solo cuando les llega el saldo de la tarjeta”, explicó Morales.

Además, un punto a tener en cuenta es que las transacciones pueden realizarse en dólares o euros, aumentando el impacto económico.

Para prevenir situaciones de riesgo, la especialista aconseja activar los controles parentales que permiten bloquear compras, limitar horas de juego y restringir títulos según la clasificación. También recomendó consultar reseñas en plataformas como YouTube o Google antes de adquirir un nuevo videojuego.

Los padres deben conocer la clasificación ESRB porque es la herramienta más clara para guiarse en la elección de videojuegos adecuados a la edad de sus hijos”, subrayó Morales.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad