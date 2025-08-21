Clasificación de videojuegos por edad: la guía que todo padre debe conocer antes de comprar

El mundo de los videojuegos ha ido ganando cada vez más espacio en la vida cotidiana, teniendo un impacto más allá de los jugadores habituales.

Y si bien son muchos los aspectos a destacar, también es cierto que hay algunas aristas no muy positivas a las que hay que prestarle atención.

Además de todo lo que pueda significar la interacción riesgosa en juegos online, también debemos considerar las clasificaciones de edad en cada título.

Bajo este escenario, y en la previa del Día del Gamer (29 de agosto), la Universidad Gabriela Mistral difundió una guía dirigida a los padres para orientarlos sobre la compra de videojuegos según la edad de sus hijos.

El objetivo es aclarar sistema de clasificación ESRB (Entertainment Software Rating Board), el estándar utilizado en Chile y gran parte del mundo para advertir sobre el contenido de los juegos.

La académica de videojuegos de la UGM, Romina Morales, explicó que este sistema “fue creado en 1994 por la misma industria, como respuesta a las críticas sobre el contenido de estos productos electrónicos”.

Según señaló, los videojuegos comenzaron siendo vistos como una entretención inocente en los años 80, pero “los contenidos comenzaron a tomar temáticas cada vez más realistas, incluyendo la violencia”.

La clasificación ESRB indica la edad sugerida para cada videojuego y detalla elementos sensibles como violencia, lenguaje fuerte o contenido sexual. Estas son las categorías más relevantes:

E (Everyone – Para Todos): juegos aptos para cualquier edad, como Mario Kart o Animal Crossing .

juegos aptos para cualquier edad, como o . E10+ (Desde 10 años): incluye violencia caricaturesca leve o lenguaje moderado, como The Legend of Zelda .

incluye violencia caricaturesca leve o lenguaje moderado, como . T (Teen 13+): para adolescentes, con violencia moderada, sangre simulada y lenguaje fuerte, como Fortnite u Overwatch .

para adolescentes, con violencia moderada, sangre simulada y lenguaje fuerte, como u . M (Mature 17+): contiene violencia gráfica, lenguaje obsceno o apuestas, como Call of Duty o Grand Theft Auto .

contiene violencia gráfica, lenguaje obsceno o apuestas, como o . AO (Adults Only 18+): reservado para adultos, con material sexual explícito o violencia extrema. Rara vez llega a tiendas físicas.

reservado para adultos, con material sexual explícito o violencia extrema. Rara vez llega a tiendas físicas. RP (Clasificación Pendiente): juegos aún no evaluados.

Ampliar

Riesgo de gastos ocultos

Además del contenido, la académica advirtió sobre los gastos inesperados dentro de los videojuegos, incluso en títulos aptos para niños.

“Ha habido casos de niños que gastan mucho dinero en estas compras en línea, y los padres se dan cuenta solo cuando les llega el saldo de la tarjeta”, explicó Morales.

Además, un punto a tener en cuenta es que las transacciones pueden realizarse en dólares o euros, aumentando el impacto económico.

Para prevenir situaciones de riesgo, la especialista aconseja activar los controles parentales que permiten bloquear compras, limitar horas de juego y restringir títulos según la clasificación. También recomendó consultar reseñas en plataformas como YouTube o Google antes de adquirir un nuevo videojuego.

“Los padres deben conocer la clasificación ESRB porque es la herramienta más clara para guiarse en la elección de videojuegos adecuados a la edad de sus hijos”, subrayó Morales.