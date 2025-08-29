;

Conocido comediante chileno anuncia su retiro del humor tras 30 años de carrera

El artista aseguró que no quiere prolongar su personaje hasta el desgaste.

Javiera Rivera

El comediante chileno Paul Vásquez, conocido popularmente como “El Flaco” del histórico dúo Dinamita Show, sorprendió al anunciar que se prepara para dejar los escenarios.

En el programa El Mediodía de TVN, Vásquez expresó que su decisión responde a un cambio de rumbo profesional, ya que recientemente se tituló como Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS).

“Va a llegar el momento en que tengo que colgar al Flaco, así como quien cuelga los guantes. Creo que voy a guardar al Flaco y ejercer como TENS”, señaló entre lágrimas.

Una despedida soñada en Olmué

El artista comentó que quiere dar un cierre simbólico a su trayectoria en un escenario donde nunca se ha presentado: el Festival del Huaso de Olmué.

Revisa también

ADN

Me falta ese único escenario y me gustaría despedirme en El Patagual. Sería un sueño”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de una despedida masiva frente a su público.

Vásquez subrayó que no pretende extender su personaje hasta llegar al desgaste, ya que su objetivo es que el público lo recuerde en plenitud.

ADN

Paul Vásquez, El Flaco

No me quiero retirar hecho añico. Quiero que las nuevas generaciones me recuerden como el Flaco íntegro, que está óptimo todavía”, sostuvo.

Con este anuncio, el comediante inicia una nueva etapa de vida, cerrando con gratitud su paso por el humor y abriéndose al desafío de la salud y la vocación de servicio.

