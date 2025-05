¡Se paró y se fue! Paul Vásquez protagonizó tenso momento con panel de Only Fama tras acusar fea “encerrona”

Fue un instante tenso. Uno que protagonizó Paul Vásquez con el panel de Only Fama, mientras lo entrevistaban.

Resulta que habían estado lo más bien conversando con el comediante, hasta que, de pronto, hicieron un contacto con Mauricio Medina, el Indio.

Una situación que incomodó de inmediato al Flaco, ya que ambos cómicos se distanciaron en 2017 por problemas de dinero.

Por ello, de una el invitado comunicó que le parecía una “encerrona”, mientras su excompañero en Dinamita Show efectivamente sacó a colación la disputa económica que mantenían.

“Se han dicho cosas que no corresponden. Siempre fuimos los dos. Se ha hablado de mi familia, y ellos han sido los más correctos posible; mi señora nunca cobró un porcentaje (...) Si lo que yo tengo es un dolor por mi familia. Porque se ocupó la imagen de mi señora y todo eso", lanzó el Indio.

Entonces, el Flaco se ofuscó. “Oye para, para, para, lo siento, pero a mí me está pareciendo como cargándome toda la mata. Yo de verdad no estoy pa’ esto. Esto fue una encerrona, en mi contrato no estaba esto. Le están dando la pauta para cargarme cosas", dijo y se fue.