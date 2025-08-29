Científicos descubren compuesto del cannabis en otra planta común de Latinoamérica / MAURO PIMENTEL

Un hallazgo científico podría transformar la forma en que se obtiene el cannabidiol (CBD), uno de los principales compuestos del cannabis o marihuana.

Según la agencia France-Presse, los investigadores de la Universidad Federal de Río de Janeiro descubrieron que el CBD está presente en los frutos y flores de la planta Trema micrantha blume.

Esta planta es un arbusto, que crece de manera silvestre en gran parte de Brasil y suele ser considerado, incluso, como maleza.

Una alternativa legal al cannabis

El molecular biólogo Rodrigo Moura Neto, líder de la investigación, explicó a AFP que la Trema micrantha contiene CBD pero no tetrahidrocannabinol (THC), la sustancia psicoactiva responsable del “efecto high”.

Esto abre la posibilidad de contar con una fuente legal, abundante y más económica de cannabidiol. “Es una alternativa legal al uso de cannabis”, señaló Neto.

Un precedente en Tailandia

Este no es el primer caso en que se detecta cannabidiol en una planta distinta al cannabis. Neto recordó que científicos ya habían encontrado CBD en una especie relacionada en Tailandia.