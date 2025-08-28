;

RN pide inhabilitar la candidatura de Daniel Jadue ante Tribunal Electoral Metropolitano

El partido ingresó un requerimiento ante el Tribunal Electoral Metropolitano, invocando el artículo 16 de la Constitución por delitos con pena aflictiva.

Mario Vergara

Renovación Nacional (RN) ingresó este jueves una solicitud ante el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana para declarar la inhabilidad de Daniel Jadue (PC) como candidato a diputado por el Distrito 9. La acción se sustenta en el artículo 16 de la Constitución, que establece la pérdida del derecho a sufragio —y, por tanto, la imposibilidad de ser candidato— para quienes estén formalmente acusados por delitos que contemplen pena aflictiva.

El requerimiento fue presentado por el abogado Marcelo Brunet, quien afirmó que, confirmada la acusación del Ministerio Público, corresponde que el Tribunal Electoral declare la pérdida de la calidad de elector de Jadue. De acogerse, el exalcalde de Recoleta quedaría impedido de votar y de competir en la elección parlamentaria, consigna Emol.

La acusación de la Fiscalía Regional Centro Norte atribuye al exjefe comunal los delitos de fraude al fisco reiterado, cohecho, estafa y un ilícito concursal. Por esos cargos, el Ministerio Público solicita penas que, en conjunto, superan los 18 años de presidio. La defensa de Jadue ha cuestionado los fundamentos y ha intentado revertir los hitos procesales del caso.

En paralelo, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago reprogramó —por “motivos técnicos”— la audiencia de preparación de juicio oral desde septiembre a octubre. En la misma resolución, el tribunal rechazó la petición de la defensa para ampliar el plazo de investigación, manteniendo así la causa en etapa de preparación de juicio.

A la espera de la decisión del Tribunal Electoral sobre la inhabilidad solicitada por RN, Jadue se mantiene en calidad de acusado. Lo que resuelva esa instancia podría incidir directamente en su permanencia en la papeleta del Distrito 9, mientras el proceso penal avanza hacia la preparación del juicio oral.

