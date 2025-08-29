;

Brasil estudia responder a EE.UU. con aranceles recíprocos: “Espero que ayude a acelerar el diálogo”

Esto luego de que Donald Trump impusiera una tasa del 50% a las importaciones brasileñas.

Brasil está considerando imponer aranceles recíprocos a Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump castigara a las importaciones brasileñas con una tasa de 50%.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizó un análisis interno para determinar si Brasil puede llegar a tomar represalias contra la guerra comercial desatada por Trump por el juicio contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

La Cámara de Comercio Exterior (Camex), un consejo integrado por varios ministerios, tendrá 30 días para determinar si los aranceles estadounidenses deben ser sancionados de acuerdo a una reciente ley de reciprocidad.

Si es así, un grupo de especialistas elaborará “propuestas de contramedidas”, que pueden incluir aranceles recíprocos, afirmó.

“Espero que esto ayude a acelerar el diálogo y la negociación con Estados Unidos", dijo el vicepresidente Geraldo Alckmin, quien habló con periodistas al cierre de un viaje a México, donde este jueves se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las dos mayores economías de América Latina enfrentan presiones debido a la política comercial de Trump. México negocia con Washington un acuerdo a largo plazo para evitar gravámenes similares a los impuestos a Brasil.

