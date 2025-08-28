Neonazi alemán desata polémica al pedir cumplir condena en cárcel femenina tras cambio de identidad

Durante las últimas horas se viralizó un caso bastante particular respecto a la Ley de Autodeterminación de Género y todo lo que esto puede significar conforme a su aplicación sin mayor criterio.

Y es que un reconocido extremista de ultraderecha alemán se registró legalmente como mujer bajo el nombre Marla-Svenja Liebich poco antes de iniciar su condena en prisión.

Se trata de Sven Liebich líder del grupo neonazi Blood and Honor, conocido por divulgar expresiones como “transfascismo” y “parásitos de la sociedad”.

El hombre en cuestión utilizó este recurso, prácticamente como burla, para dar un giro inesperado en una sentencia y condena carcelaria.

En 2023, Liebich fue sentenciado por incitación al odio racial y difamación, entre otros delitos. Tras agotar los recursos judiciales, recibió 18 meses de cárcel.

Pocas semanas después de que entrara en vigor la nueva legislación alemana sobre identidad de género, en noviembre de 2024, solicitó ser inscrito como mujer.

Ahora, por orden de un juez del estado de Sajonia, deberá ingresar en la cárcel femenina de Chemnitz (JVA).

Aunque la fiscalía evitó precisar la fecha exacta, confirmó que tiene dos semanas para presentarse voluntariamente, de lo contrario se arriesga a una condena mayor.

Debate político y revisión de la ley

El caso ha provocado reacciones encontradas, incluso dentro del nuevo Gobierno conservador.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt (CSU), anunció que revisará la Ley de Autodeterminación, asegurando que esta situación “podría sentar un precedente peligroso y abrir la puerta a abusos por parte de extremistas que buscan burlarse del Estado”.

En la misma línea, el portavoz de Justicia de la CDU en el Parlamento, Günter Krings, cuestionó que en Alemania “sea tan sencillo cambiar el género legal”.

La normativa, aprobada bajo el anterior Gobierno de coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales, sustituyó a la antigua “Ley de Transexuales” de 1980.

El objetivo fue simplificar el proceso, evitando exámenes médicos o asesorías obligatorias que habían sido criticadas por la comunidad trans como prácticas humillantes.

A pesar de toda la controversia política, Theresa Richarz, especialista jurídica de la Federación Alemana para la Diversidad Queer, advirtió que “el caso de Liebich se ha utilizado para alimentar el discurso de odio que ya estuvo presente durante el debate parlamentario”.

Riesgo en prisión

Como era de esperarse, el ingreso de Sven ‘Marla-Svenja’ Liebich generó dudas sobre la seguridad de otras internas, considerando su historial de declaraciones extremistas.

Desde la cárcel de Chemnitz aclararon que toda persona reclusa es evaluada por un médico y un consejero al llegar, quienes pueden recomendar traslados o condiciones especiales.

Para Richarz, lo fundamental es proteger la identidad de género en un entorno carcelario donde las personas trans suelen estar entre las más vulnerables.

“No existe un registro de género que sea ventajoso”, señaló, recordando que sufren discriminación, misoginia y violencia de forma sistemática.