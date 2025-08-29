¿Aparecerá Stephanie Vaquer? Dónde y a qué hora ver en Chile el evento WWE Clash in Paris

El domingo 31 de agosto la WWE celebrará uno de sus eventos más esperados del año: Clash In Paris, transmitido en vivo desde el Paris La Défense Arena en Francia, recinto con capacidad para 40 mil personas.

El show se podrá ver en Chile y en gran parte del mundo únicamente a través de Netflix.

En cuanto a la programación, el espectáculo comenzará a las 14:00 horas de Chile, aunque la transmisión cuenta con horarios diferenciados según cada país de Latinoamérica.

La cartelera incluye enfrentamientos de alto nivel con la participación de varias de las superestrellas más reconocidas del wrestling. Entre ellas destacan Roman Reigns, John Cena, Seth Rollins, CM Punk, Becky Lynch y Nikki Bella.

Peleas confirmadas para Clash In Paris 2025:

John Cena vs. Logan Paul

vs. Seth Rollins (c) vs. CM Punk vs. LA Knight vs. Jey Uso : Fatal 4 Way por el Campeonato Mundial Pesado de WWE

(c) vs. vs. vs. : Fatal 4 Way por el Campeonato Mundial Pesado de WWE Sheamus vs. Rusev : Good Ol’ Fashioned Donnybrook (sin reglas)

vs. : Good Ol’ Fashioned Donnybrook (sin reglas) Roman Reigns vs. Bronson Reed

vs. Becky Lynch (c) vs. Nikki Bella: Campeonato Intercontinental Femenino de WWE

¿Y qué pasará con Stephanie Vaquer?

En cuanto a Stephanie Vaquer, su nombre no aparece en la cartelera oficial, aunque no se descarta una posible aparición sorpresa. Inicialmente, “La Primera” estaba pactada para enfrentar a Naomi por el título mundial femenino de WWE.

Sin embargo, la campeona anunció su embarazo, lo que la obligó a dejar vacante el cinturón y a retirarse temporalmente de los cuadriláteros. La compañía confirmó que el combate fue cancelado, pero también aclaró que la chilena mantiene su posición como retadora número uno.