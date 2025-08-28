;

VIDEO. “Va a ser especial”: Messi reconoce que estas serán sus últimas Eliminatorias

“La Pulga” apuntó a lo particular que es para él la citación de cara al cierre de la ruta al Mundial 2026.

Carlos Madariaga

“Va a ser especial”: Messi reconoce que estas serán sus últimas Eliminatorias

“Va a ser especial”: Messi reconoce que estas serán sus últimas Eliminatorias / SOPA Images

Argentina ya está clasificada para defender su título de campeón del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los trasandinos cerrarán la ruta en septiembre, enfrentando a Venezuela en Buenos Aires y Ecuador en Quito.

Al respecto, quien liderará la nómina de la “Albiceleste” es Lionel Messi, que lejos de ausentarse de una citación en la que, en rigor, ya no sería urgente su presencia, valoró el llamado.

Todo porque el propio jugador reconoció que el juego ante la “Vinotinto” sería el último oficial que disputaría por Argentina en suelo trasandino.

Va a ser especial para mí, es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos, pero sí es un partido muy especial”, reconoció luego de haber anotado un doblete para la clasificación del Inter Miami a la final de la Leagues Cup.

Me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, hermanos, todos los que puedan. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, concluyó Lionel Messi, anticipando una etapa más en el cierre de su carrera.

Todo en torno a una lista de citados de Argentina que tiene, entre sus principales novedades, la primera citación para Alan Varela, Juan Manuel López y Claudio Echeverri.

También destaca al respecto la ausencia de dos que estaban en la prelista, como el defensor Facundo Medina y el delantero Ángel Correa.

