“No vamos a gastar 7 palos verdes en fútbol”: la razón que deja a Argentina sin Mundial por televisión abierta

Desde el país trasandino confirmaron que no comprarán los derechos de la Copa del Mundo 2026.

Javier Catalán

En Argentina todo son alegrías con su selección de fútbol. Actualmente son campeones del mundo, bicampeones de América y número uno del ranking FIFA, pero hoy recibieron una triste noticia.

La televisión pública del país trasandino no comprará los derechos televisivos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esto marca un hecho inédito, ya que no ocurría hace 51 años.

Según información del medio CORTA, un funcionario cercano al presidente Javier Milei señaló: “No vamos a gastar 7 palos verdes en fútbol”.

Este hecho supone un golpe fuerte para los seguidores de la albiceleste, quienes se verán obligados a pagar canales deportivos o servicios de streaming para seguir a su selección.

