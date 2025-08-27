;

VIDEO. Tensión en Argentina: atacan a piedrazos a comitiva de Javier Milei en provincia de Buenos Aires

Tanto el mandatario trasandino como su hermana, Karina Milei, debieron ser evacuados.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

Mientras lideraba una caravana en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, el presidente de Argentina Javier Milei junto a su comitiva fueron atacados a piedrazos.

Los hechos fueron captados por medios de comunicación que se encontraban en el lugar, y donde se puede ver cómo desconocidos lanzan piedras en contra de las autoridades.

Producto de estos hechos, dos personas fueron detenidas. Mientras que el mandatario, junto a su hermana Karina Milei, escaparon en otro vehículo.

Por su parte, José Luis Espert, principal candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, fue evacuado a bordo de la moto.

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bulriich, señaló en su cuenta de X que “el kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar".

“Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más”, aseveró.

