Mientras lideraba una caravana en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, el presidente de Argentina Javier Milei junto a su comitiva fueron atacados a piedrazos.

Los hechos fueron captados por medios de comunicación que se encontraban en el lugar, y donde se puede ver cómo desconocidos lanzan piedras en contra de las autoridades.

Producto de estos hechos, dos personas fueron detenidas. Mientras que el mandatario, junto a su hermana Karina Milei, escaparon en otro vehículo.

Por su parte, José Luis Espert, principal candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, fue evacuado a bordo de la moto.

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bulriich, señaló en su cuenta de X que “el kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar".

“Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más”, aseveró.

Milei fue a Lomas y LE TIRARON PIEDRAZOS, ya vemos por que no quiso recorrer nuestro país en un año y medio che pic.twitter.com/rbsafgG2XV — TUGO News (@TugoNews) August 27, 2025