;

Tres hermanos al mando: el “clan” familiar que montó una fábrica de fraudes bancarios y una vida de lujos

La Fiscalía de La Araucanía y la PDI detuvieron a 41 personas vinculadas a una red que operaba desde 2016 con empresas de papel, testaferros y tarjetas obtenidas con documentos falsos.

Mario Vergara

Tres hermanos al mando: el “clan” familiar que montó una fábrica de fraudes bancarios y una vida de lujos

Tres hermanos al mando: el “clan” familiar que montó una fábrica de fraudes bancarios y una vida de lujos / Pablo Ovalle Isasmendi

Una investigación de más de un año permitió desbaratar una organización criminal que, según la Fiscalía de La Araucanía, operaba desde 2016 y estaba “encabezada por un grupo familiar”. El operativo —ejecutado por equipos en La Araucanía, la Región Metropolitana y Los Ríos— terminó con 41 personas detenidas por los delitos de lavado de activos, obtención fraudulenta de créditos, fraude al seguro, obstrucción a la investigación, asociación ilícita, delitos tributarios, estafas y otras defraudaciones reiteradas.

El fiscal regional Roberto Garrido detalló que el núcleo lo integraban tres hermanos, con la participación de sus parejas y “con conocimiento de sus padres”, lo que consolidó una estructura que aprendió primero a “bancarizarse” para luego sofisticar su engranaje de fraude. El subcomisario de la PDI Héctor Balboa explicó que el grupo “perfeccionó el modo operandi para el fraude a los bancos”: obtenían tarjetas con documentación falsa —incluso a nombre de personas en situación de calle—, realizaban viajes al extranjero para “reventarlas” y traían los excedentes en efectivo al país.

Revisa también:

ADN

Paralelamente, falsificaban cédulas, títulos universitarios y otros documentos para abrir cuentas, acceder a créditos, contratar seguros y constituir empresas ficticias. “Se construyeron empresas falsas, con antecedentes falsos; con ello accedieron a productos del sistema bancario, obtuvieron créditos, adquirieron bienes y usaron testaferros para desvirtuar la trazabilidad del patrimonio”, afirmó el director general de la PDI, Eduardo Cerna.

Otro brazo de la trama consistía en solicitar máquinas de pago para esas empresas de papel. Con tarjetas de los mismos testaferros —y control absoluto de cuentas y claves— realizaban compras ficticias, luego anulaban las transacciones y pedían reversas: el banco pagaba al supuesto “comprador”, y cuando exigía el reintegro al “vendedor”, el dinero ya no estaba.

Los detenidos —todos chilenos, entre 35 y 45 años— incluyen personas con antecedentes por receptación, estafas, robos y apropiación indebida. La Fiscalía y la PDI continúan las diligencias para trazar el flujo del dinero y dimensionar el perjuicio al sistema financiero.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad