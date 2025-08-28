;

Avioneta era de funcionario del Poder Judicial: los detalles de la caída de la banda dedicada al lavado de activos

Desde la Fiscalía detallaron que este sujeto “cumplía labores de testaferro”.

Juan Castillo

Captura

Captura

Una organización criminal dedicada al lavado de activos en La Araucanía fue desbaratada durante esta jornada en un megaoperativo simultáneo realizado en varias regiones de Chile.

En total, 41 personas fueron detenidas durante la denominada “Operación Imperio”, entre las que se encuentra un funcionario activo del Poder Judicial.

Durante los allanamientos, la PDI logró acreditar preliminarmente un patrimonio ilícito superior a los $3 mil millones, entre inmuebles de alto valor, vehículos de lujo en Chile y en el extranjero, cuentas bancarias, artículos electrónicos de alta gama e incluso una avioneta.

En ese sentido, según detalló el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, esta aeronave era propiedad del funcionario del Poder Judicial.

Además, el persecutor detalló que este sujeto “cumplía labores de testaferro, es decir, facilitaba las acciones de lavado de activos registrando su nombre en los bienes que eran adquiridos por los líderes de la asociación”.

Los detenidos quedaron a disposición de los Juzgados de Garantía respectivos, donde serán formalizados por delitos como lavado de activos, obtención fraudulenta de créditos, fraude al seguro, obstrucción a la investigación, asociación ilícita, delito tributario, estafa y otras defraudaciones reiteradas.

