“Operación Imperio”: PDI desarticula organización criminal dedicada al lavado de activos en La Araucanía

41 personas fueron detenidas y se incautó cerca de $3 mil millones, además de una avioneta. En el operativo participaron la PDI, el Ministerio Público, el SII y el FBI.

Juan Castillo

Rodrigo Aguilera

Gracias a un trabajo coordinado entre un equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía Local de Lautaro, el Servicio de Impuestos Internos y el FBI, se logró la desarticulación de una organización criminal dedicada al lavado de activos en la región de La Araucanía.

Según detalló la institución policial, durante la denominada “Operación Imperio” fueron detenidas 41 personas, a quienes se les imputan los delitos de lavado de activos, obtención fraudulenta de créditos, fraude al seguro, obstrucción a la investigación, asociación ilícita, delito tributario, estafa y otras defraudaciones reiteradas.

Las investigaciones iniciaron en octubre de 2024, y permitió constatar el funcionamiento de una organización familiar con estructura piramidal, integrada por unas 50 personas. Entre ellas se identificaron líderes, operadores y testaferros que actuaban de forma coordinada para blanquear capitales y cometer delitos económicos.

Las indagatorias determinaron que la red había estado operando desde 2019, utilizando mecanismos como la falsificación de títulos universitarios y cédulas de identidad, la obtención fraudulenta de créditos, la creación de empresas ficticias y la compraventa de vehículos para generar flujos financieros ilegales.

Durante los allanamientos, la PDI logró acreditar preliminarmente un patrimonio ilícito superior a los $3 mil millones. Entre los bienes incautados figuran inmuebles de alto valor, vehículos de lujo en Chile y en el extranjero, cuentas bancarias, artículos electrónicos de alta gama e incluso una avioneta.

Los operativos se llevaron a cabo en las regiones de La Araucanía, Metropolitana, Los Ríos y Valparaíso, donde además se incautó dinero en efectivo, documentación clave y otros elementos que vinculan a los imputados con los delitos pesquisados.

Los detenidos quedaron a disposición de los Juzgados de Garantía respectivos, donde enfrentarán formalización por los diversos delitos acreditados en la investigación.

