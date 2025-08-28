“Se llevaron hasta la dignidad de mi casa”: el violento relato de adulta mayor de Maipú tras violento turbazo en su hogar

La violencia delictual mantiene en vilo a los vecinos de Villa El Abrazo, en Maipú, donde los adultos mayores dicen sentirse desprotegidos frente a constantes portonazos, encerronas y asaltos tipo “turbazo”.

Mónica, una residente del sector, relató el dramático robo que sufrió en su propia casa a plena luz del día.

“Entraron a las 7 de la tarde hace un par de días, y se llevaron hasta la dignidad de mi casa”, afirmó a Mucho Gusto.

Según su testimonio, eran cuatro sujetos, tres de los cuales irrumpieron en la vivienda mientras otro los esperaba en un automóvil blanco con el que derribaron el portón. “Me tomaron del cuello, me tiraron en la cama, y uno me dice ‘calladita, mamita’”, contó con evidente angustia.

La mujer añadió que al momento del ataque se encontraba indefensa, con un brazo enyesado y recién acostada. “Ya me había acostado y me la tuve que bancar y callarme”, recordó.

Los vecinos del sector advierten que viven bajo una ola delictual que los mantiene con miedo y exigen mayor presencia policial y medidas urgentes para frenar los ataques.