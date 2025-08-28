;

¿Quieres almorzar con cracks del fútbol? ADN y Caja Los Andes tienen un concurso para ti

Los fanáticos podrán almorzar y ver el partido de la Supercopa del fútbol chileno este 14 de septiembre. Te contamos cómo participar.

Dónde, cuándo y cómo ver en vivo el Superclásico entre la U y Colo Colo

Si eres amante del fútbol y eres pensionado de Caja Los Andes o conoces a uno, este concurso está pintado para ti. En ADN y Caja Los Andes te invitamos a vivir una gran experiencia junto con cinco figuras del fútbol chileno.

Se sorteará un almuerzo exclusivo en un hotel de Las Condes, que se realizará el día 14 de septiembre a las 15:00 hrs. ¿Lo mejor? Aparte de la comida, los afortunados que resulten ganadores podrán ver la Supercopa del fútbol chileno que disputarán Colo Colo y Universidad de Chile en Santa Laura.

¿Cómo participar? Muy simple: basta con ingresar a cajalosandes.cl/concursopensionados y detallar qué beneficio para pensionados de Caja Los Andes has usado y participa por ser uno de los ganadores de un almuerzo con figuras del fútbol.

Para participar, deberás cumplir los requisitos siguientes:

● Ser afiliado a Caja Los Andes

● Ser afiliado en segmento pensionado

● Ser mayor de 18 años

● Ingresar a: cajalosandes.cl/concursopensionados

● Completar el formulario sobre qué beneficios han utilizado en su calidad de pensionados.

El presente concurso estará vigente entre los días 25 de agosto al 10 de septiembre de 2025.

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

