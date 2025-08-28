¿Quieres almorzar con cracks del fútbol? ADN y Caja Los Andes tienen un concurso para ti

Dónde, cuándo y cómo ver en vivo el Superclásico entre la U y Colo Colo

Si eres amante del fútbol y eres pensionado de Caja Los Andes o conoces a uno, este concurso está pintado para ti. En ADN y Caja Los Andes te invitamos a vivir una gran experiencia junto con cinco figuras del fútbol chileno.

Se sorteará un almuerzo exclusivo en un hotel de Las Condes, que se realizará el día 14 de septiembre a las 15:00 hrs. ¿Lo mejor? Aparte de la comida, los afortunados que resulten ganadores podrán ver la Supercopa del fútbol chileno que disputarán Colo Colo y Universidad de Chile en Santa Laura.

¿Cómo participar? Muy simple: basta con ingresar a cajalosandes.cl/concursopensionados y detallar qué beneficio para pensionados de Caja Los Andes has usado y participa por ser uno de los ganadores de un almuerzo con figuras del fútbol.

Caja Los Andes Ampliar

Para participar, deberás cumplir los requisitos siguientes:

● Ser afiliado a Caja Los Andes

● Ser afiliado en segmento pensionado

● Ser mayor de 18 años

● Ingresar a: cajalosandes.cl/concursopensionados

● Completar el formulario sobre qué beneficios han utilizado en su calidad de pensionados.

El presente concurso estará vigente entre los días 25 de agosto al 10 de septiembre de 2025.