Snowkite Fest celebra su décima edición en la región de la Araucanía / Snowkite Fest

Este jueves 28 de agosto comenzó la disputa de la décima edición del Snowkite Fest, evento único de los deportes invernales.

La prueba se desarrollará hasta el domingo 31 en el Centro de Ski Corralco, a las faldas del volcán Lonquimay, donde se combina la adrenalina de los trucos en la nieve con la espectacularidad del kitesurf.

Esta décima edición del Snowkite Fest contempla hasta 150 inscritos, los cuales competirán en tres categorías.

Al respecto, hablamos del Freestyle, donde se evaluarán trucos, saltos y las mejores maniobras en las categorías de hombres ski, hombres snowboard, mujeres ski y mujeres snowboard; el Racing, desafío de velocidad entre los competidores; y el Best Trick y Best Crash, donde se premiarán los mejores trucos y las caídas más espectaculares.

“Creemos firmemente en que tanto los amantes del ski y snowboard como del kitesurf están aún descubriendo este nuevo deporte que une lo mejor de los dos mundos. Acá el llamado es principalmente a que la gente venga con amigos o familias a disfrutar de días de buena calidad de nieve y de esperado viento para así, poder ver un espectáculo de velas único en el mundo”, aseguraron los organizadores de cara al desarrollo de la prueba en la región de la Araucanía.