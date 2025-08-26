Universidad de Concepción, flamante campeón del básquetbol chileno, se desprendió de otra de sus figuras, así como hizo con Sebastián Carrasco.

Se trata de Diego Silva, que tuvo un particular debut por Colonias Gold, equipo que disputa el Torneo de Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol de Paraguay.

“Fue bastante rápido todo. Salí a las 5 de la tarde de Concepción y llegué a las 4 de la tarde del día siguiente al hotel. Pude descansar dos horas y tenía que alistarme a jugar”, comentó el conductor chileno en diálogo con ADN TOP.

“La bienvenida fue buena, conocí a mis compañeros en el camarín. Los había visto a algunos en un campeonato amistoso”, reconoció Diego Silva, que aun así se las arregló para anotar 17 puntos, tomar 3 rebotes y dar 2 asistencias, siendo el MVP en la victoria 83-67 ante Deportivo Amambay.

“Pude acoplarme bien y hacer mi juego, pese al cansancio del viaje. Lo más importante es que se dio el triunfo. Ahora ya planificando los partidos que se vienen”, aseguró el seleccionado nacional, contento por dar el salto desde la liga chilena.

“Muy contento por vivir esta experiencia que se me había negado en años anteriores por tener contrato vigente. No lo quise pensar mucho, tomé la decisión. Universidad de Concepción se portó un siete conmigo, velando por el sueño que tenía como jugador”, cerró Diego Silva en ADN TOP.