Sergio Ramos, leyenda del fútbol español y actual defensor de Monterrey, protagonizó un divertido momento que se viralizó en redes sociales donde aparece el histórico delantero nacional e ídolo del club mexicano, Humberto “Chupete” Suazo.

Mientras caminaba por el interior del Estadio BBVA, el ex Real Madrid reconoció al atacante chileno en uno de los murales del recinto de los “Rayados” y bromeó con uno de los funcionarios que se encontraba en el lugar por su parecido con “Chupete”.

La imagen evocó el cruce que ambos jugadores protagonizaron en 2010, cuando Suazo defendía la camiseta del Real Zaragoza y Ramos aún vestía los colores de los “Merengues”.

En aquel partido, a menos de 50 días para el Mundial de Sudáfrica, el delantero chileno terminó con una lesión en el hombro producto un choque con el defensor español.

Finalmente, Suazo llegó con poco ritmo competitivo a la Copa del Mundo, luego de haber sido figura en el proceso clasificatorio liderado por Marcelo Bielsa. El ex Colo Colo solo sumó 45 minutos en la fase de grupos contra Suiza y jugó todo el partido de octavos de final ante Brasil, aunque no registró goles.

Revisa el “reencuentro” de Sergio Ramos con Humberto Suazo