Megaoperativo antidrogas: allanan más de 30 viviendas en distintas comunas de la Región Metropolitana

El despliegue corresponde al Plan Modelo Territorial Cero, que busca desarticular bandas dedicadas al narcotráfico.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Durante esta mañana, detectives de la Policía de Investigaciones realizaron un amplio operativo en la comuna de Maipú, Cerrillos, María Pinto, Curacaví y Estación Central, específicamente en el sector de La Bahía y sus alrededores.

El despliegue corresponde al Plan Modelo Territorial Cero, que busca desarticular bandas dedicadas al narcotráfico y al uso de armas de fuego.

Según información preliminar, al menos una persona fue detenida en el lugar.

Los funcionarios ingresaron de manera simultánea a cerca de 30 domicilios en calles como Luis Infante Cerda, La Bahía, Voleibol y pasajes aledaños.

Hasta ahora no se ha entregado un balance oficial por parte de la institución, ya que las diligencias continúan en desarrollo.

