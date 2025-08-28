Megaoperativo antidrogas: allanan más de 30 viviendas en distintas comunas de la Región Metropolitana / VICTOR HUENANTE

Durante esta mañana, detectives de la Policía de Investigaciones realizaron un amplio operativo en la comuna de Maipú, Cerrillos, María Pinto, Curacaví y Estación Central, específicamente en el sector de La Bahía y sus alrededores.

El despliegue corresponde al Plan Modelo Territorial Cero, que busca desarticular bandas dedicadas al narcotráfico y al uso de armas de fuego.

Según información preliminar, al menos una persona fue detenida en el lugar.

Los funcionarios ingresaron de manera simultánea a cerca de 30 domicilios en calles como Luis Infante Cerda, La Bahía, Voleibol y pasajes aledaños.

Hasta ahora no se ha entregado un balance oficial por parte de la institución, ya que las diligencias continúan en desarrollo.