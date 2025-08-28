;

AUDIO. Presidente del COCH destaca la participación del Team Chile en los Panamericanos Junior 2025: “Hemos crecido bien y lo vamos a seguir haciendo”

En conversación con ADN Deportes, Miguel Ángel Mujica apuntó que la recepción en el Palacio de La Moneda “es algo más que merecido”.

Javier Catalán

Andrés Fernández

Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile

Durante la jornada de este jueves, el Presidente Gabriel Boric recibió en La Moneda a los miembros del Team Chile que participaron en los Juegos Panamericanos Junior 2025 de Asunción.

A aquella celebración asistió también el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, quien conversó con ADN Deportes acerca de la participación de los jóvenes en Paraguay.

Es un honor para estos chicos que no solo ganaron medallas, sino que tuvieron una participación más que decorosa, y que el presidente de la República los reciba es algo más que merecido”, comenzó diciendo.

Hay que recordar que estos jóvenes son el futuro de Chile. Tuvimos buenas actuaciones en Santiago 2023, con unos seniors que en poco tiempo más estarán de salida. Todavía tenemos mucho que hablar sobre estos niños”, agregó.

El mandamás del Comité Olímpico de Chile aprovechó de agradecer a quienes conviven en el día a día con los deportistas. “Nosotros representamos a las federaciones, que son las que hacen el trabajo, no el Comité Olímpico, tanto en la preparación como en la planificación. Nosotros somos los que llevamos el estandarte chileno a estos megaeventos, pero son ellos los que hacen el trabajo”, resaltó, con la misión cumplida en Asunción 2025.

Las expectativas fueron superadas, pasamos de 58 a 65 medallas totales. Fueron muchas medallas y más que se perdieron, pero el fracaso hay que mirarlo como una experiencia. Desde 2010, cuando comenzó el Plan Olímpico, hemos crecido bien y lo vamos a seguir haciendo”, planteó Miguel Ángel Mujica en ADN Deportes, donde anunció la búsqueda para Chile de otro evento multideportivo en el país.

“Terminé de firmar la carta de postulación para organizar los Juegos Sudamericanos de Playa, en Iquique, el 2027. Los vamos a ganar”, cerró el líder del olimpismo en nuestro país.

