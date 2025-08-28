Atleta chileno finaliza como el segundo mejor sudamericano en el Mundial de Ultra Trail Running / Cedida

Este jueves se disputó en Francia el Mundial de Ultra Trail Running, con las distancias más largas y exigentes de la especialidad.

En el recorrido entre las localidades de Orsières, Champex y Chamonix, un chileno tuvo una destacada actuación en el UTMB Mont Blanc.

Entre los más de 10 mil corredores de élite y aficionados que llegaron hasta la zona en que se atraviesan los alpes suizos y franceses, Nicolás Benavides, campeón nacional de ultratrail, se convirtió en el único chileno y segundo sudamericano en completar la distancia OCC.

Se trata de una carrera de 60,7 kilómetros y 3.487 metros de desnivel positivo, instancia donde el nacional solo fue superado, entre los competidores de este continente, por el argentino Joaquín Narváez, que finalizó en el puesto 16.

Nicolás Benavides llegó en el puesto 20, ubicándose también en el lugar 14 de la categoría entre 20 y 34 años, arribando a solo 28 minutos del ganador del evento, el estadounidense Jim Walmsley luego de completar el exigente desafío en 5 horas, 28 minutos y 9 segundos.