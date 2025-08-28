;

VIDEO. Martina Weil vuelve a batir durante una fecha de la Diamond League el récord de Chile en los 400 metros

La nacional terminó en el cuarto lugar del evento en Suiza, sumando un buen nivel de cara a su participación en el Mundial de Atletismo.

Carlos Madariaga

Este jueves, Martina Weil volvió a competir en una fecha de la Diamond League, esta vez en Zúrich.

En la pista suiza, la velocista nacional brindó un gran nivel en los 400 metros planos, donde volvió a romper su récord nacional.

Aunque no pudo quedarse con un lugar en el podio, como en París, alcanzó con un meritorio cuarto lugar, sobre todo por el tiempo.

Esto tomando en cuenta que Martina Weil volvió a competir bajo los 50 segundos, pasando de los 49,83 segundos a los 49,72 segundos que registró en Suiza.

Este registro, que se suma a su récord nacional de 200 metros este año, aumenta las expectativas de cara a su participación en el Mundial de Atletismo, el próximo mes, en Tokio.

